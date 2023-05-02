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لبنان

سيّدة تتجوّل في أسواق صيدا وصور والنبطية... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به!

Lebanon 24
02-05-2023 | 09:34
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن وجود سيّدة تتجوّل في السوق التجاري لمدينة صيدا ومشتبه بقيامها بسرقة مجوهرات من محال الذهب في المدينة.
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على أثر ذلك، وبنتيجة المتابعة التي تقوم بها المفرزة المذكورة لمكافحة كافة أنواع الجرائم ومنها السرقة، كَلَّفت إحدى دورياتها بتكثيف الجهد الاستعلامي لتحديد هويّتها ومكان تواجدها وتوقيفها بما أمكن من السرعة، كون هذه السرقات تتكرّر بشكل مستمرّ.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، جرى توقيفها بالتاريخ ذاته وهي المدعوة:

ز. ك. (من مواليد عام ١٩٩٢، مكتومة القيد)
بالتحقيق معها، اعترفت بأنها قامت بعدة عمليات سرقة مجوهرات من أنواع مختلفة في صيدا وصور والنبطية، بلغت قيمتها حوالي /7،170/ دولار أميركي، وأنها قامت ببيعها في مدينة بيروت في محلّتَيْ حيّ السّلّم وخطّ السكة لأشخاص لا تعرفهم وتجهل هوياتهم. وقد تعرّف عليها أحد أصحاب محلات المجوهرات التي كانت قد سرقته في وقت سابق.

أودعت مخفر صيدا القديمة لإجراء المقتضى القانوني بحقها، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
 
 
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