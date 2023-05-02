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لبنان

انفجار خزانات في هذه المنطقة.. لا أحد يستطيع الاقتراب والاهالي يناشدون

Lebanon 24
02-05-2023 | 10:02
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أفادت مراسلة "لبنان 24" أنّ عطلا كهربائيا أدى الى انفجار خزانات في منطقة ابي سمراء في طرابلس. ونظرا لخطورة الوضع فانّ أحدا لا يستطيع الاقتراب حاليا من مكان الحادثة، في وقت يناشد فيه الاهالي المعنيين بالتدخل الفوري لمعالجة الوضع.
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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