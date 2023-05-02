حادثة إغتصاب مروّعة لطفل... محافظ بيروت يتحرّك: هذا الشخص ممنوع من الدخول للملاعب

طلب محافظ بيروت القاضي مروان عبود من لجنة الملاعب لدى بلديّة بيروت، "إجراء التحقيقات اللازمة وبالسرعة القصوى مع المتعاقد بالفاتورة السيد محمد ضاهر بالتهم الموجهة إليه، حول قيامه باغتصاب طفل، وبإنهاء تعاقده فوراً مع بلديّة بيروت، ومنعه من التردد والدخول إلى كافة الملاعب والحدائق العامة التابعة للبلدية".

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