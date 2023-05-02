البيسري عرض مع فرونتسكا ملفات ذات اهتمام مشترك ومع شرف الدين موضوع النازحين

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري ظهر اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان Joannيوانا فرونتسكا وبحث معها في ملفات ذات اهتمام مشترك.



كما واستقبل وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين وناقش معه مختلف جوانب ملف النازحين.

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