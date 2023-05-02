Advertisement

لبنان

البيسري عرض مع فرونتسكا ملفات ذات اهتمام مشترك ومع شرف الدين موضوع النازحين

Lebanon 24
02-05-2023 | 10:55
A-
A+
Doc-P-1062693-638186470757354746.jpg
Doc-P-1062693-638186470757354746.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري ظهر اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان Joannيوانا فرونتسكا وبحث معها في ملفات ذات اهتمام مشترك.
 
كما واستقبل وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين وناقش معه مختلف جوانب ملف النازحين.
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:39 | 2023-05-02
16:00 | 2023-05-02
15:39 | 2023-05-02
15:22 | 2023-05-02
14:56 | 2023-05-02
14:21 | 2023-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website