Advertisement

لبنان

بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة.. مروّج عملة مزيّفة في قبضة قوى الأمن

Lebanon 24
02-05-2023 | 11:39
A-
A+
Doc-P-1062705-638186497649777256.jpg
Doc-P-1062705-638186497649777256.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: 

في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات النصب والاحتيال في مختلف المناطق اللبنانية ومنها ترويج العملة المزيّفة، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها دوريات الشعبة في المناطق التي تكثر فيها هذه العمليات، تمكّنت من تحديد هوية أحد مروّجي العملة المزيّفة وهو المدعو:
Advertisement

م. ب. (من مواليد عام ۲۰۰۲، سوري)
أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.

بتاريخ 20-04-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بكمين محكم في منطقة رأس بعلبك. وبتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته مبلغ مالي مزيّف بالعملة السورية قيمته /975/ ألف من فئة الـ /5000/ ليرة سورية.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج العملة المزيّفة، كما اعترف باستحصاله على المبلغ المزيّف الذي ضُبِطَ بحوزته من أحد الأشخاص في بلدة عرسال.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:39 | 2023-05-02
16:00 | 2023-05-02
15:39 | 2023-05-02
15:22 | 2023-05-02
14:56 | 2023-05-02
14:21 | 2023-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website