بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة.. مروّج عملة مزيّفة في قبضة قوى الأمن

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات النصب والاحتيال في مختلف المناطق اللبنانية ومنها ترويج العملة المزيّفة، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها دوريات الشعبة في المناطق التي تكثر فيها هذه العمليات، تمكّنت من تحديد هوية أحد مروّجي العملة المزيّفة وهو المدعو:م. ب. (من مواليد عام ۲۰۰۲، سوري)أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.بتاريخ 20-04-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بكمين محكم في منطقة رأس بعلبك. وبتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته مبلغ مالي مزيّف بالعملة السورية قيمته /975/ ألف من فئة الـ /5000/ ليرة سورية.بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج العملة المزيّفة، كما اعترف باستحصاله على المبلغ المزيّف الذي ضُبِطَ بحوزته من أحد الأشخاص في بلدة عرسال.أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.