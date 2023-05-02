خطوة من بلدية لبنانية تطالُ النازحين.. ماذا تقرّر؟

أعلنت بلدية مشحا في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه سوف يجري يوم الخميس المقبل، إطلاق حملة مسح ميدانية وطنية لتعداد وتسجيل كافة النازحين السوريين المقيمين ضمن نطاق البلدة.

ولفتت البلدية إلى أن هذه العملية ستستغرق عدّة أيام، موضحة أنها "تأتي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد حول تأثير وضع الأخوة النازحين السوريين، وحرصاً على الأمن الوقائي والمصلحة الوطنية العليا".