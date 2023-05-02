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لبنان
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. إليكم ما أعلنه عن "صيرفة"
Lebanon 24
02-05-2023
|
12:04
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أعلن مصرف لبنان في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "حجم التداول على منصة صيرفة لهذا اليوم، 145 مليون دولار أميركي بمعدل 86500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".
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وأضاف: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة، وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".
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