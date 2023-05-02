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لبنان

حادثة مروّعة في إهدن.. سوريّ يموتُ "شنقاً"!

Lebanon 24
02-05-2023 | 12:17
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أفادت مندوبة "لبنان24" بأنه تمّ العثور مساء اليوم على شابٍ سوري مشنوقاً في منطقة بفوقا - إهدن.
ووفقاً للمعلومات، فقد حضرت القوى الأمنيّة إلى المكان وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.
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