حادثة مروّعة في إهدن.. سوريّ يموتُ "شنقاً"!

أفادت مندوبة "لبنان24" بأنه تمّ العثور مساء اليوم على شابٍ سوري مشنوقاً في منطقة بفوقا - إهدن.

ووفقاً للمعلومات، فقد حضرت القوى الأمنيّة إلى المكان وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.