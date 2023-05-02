مجموعة من السائقين العموميين قطعت الطريق عند جسر الرينغ

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان مجموعة من السائقين العموميين، عمدت الى قطع الطريق عند جسر الرينغ، بعدما كانوا فتحوا الطريق عند تمثال المغترب، وتدخل الجيش وعمل على اعادة فتح طريق الرينغ.ويتوجه السائقون في هذه الاثناء الى امام وزارة الداخلية والبلديات في محلة الصنائع في بيروت.