Advertisement

لبنان

مجموعة من السائقين العموميين قطعت الطريق عند جسر الرينغ

Lebanon 24
02-05-2023 | 12:53
A-
A+
Doc-P-1062724-638186541367877531.jpg
Doc-P-1062724-638186541367877531.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان مجموعة من السائقين العموميين، عمدت  الى قطع الطريق عند جسر الرينغ، بعدما كانوا فتحوا الطريق عند تمثال المغترب، وتدخل الجيش وعمل على اعادة فتح طريق الرينغ. 
Advertisement

ويتوجه السائقون في هذه الاثناء الى امام وزارة الداخلية والبلديات في محلة الصنائع في بيروت.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:30 | 2023-05-02
19:00 | 2023-05-02
18:30 | 2023-05-02
16:57 | 2023-05-02
16:55 | 2023-05-02
16:00 | 2023-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website