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لبنان

خبيرُ زلازل لبناني يُعلن أمراً مهماً.. إستعدّوا لهذا الأمر!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-05-2023 | 13:09
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يوم أمس الإثنين، نشرَ الخبير في علم الزلازل طوني نمر عبر حسابه على "تويتر" نتائج دراستين أجراهما حول الخطر الزلزالي في لبنان وشرق البحر المتوسط، وذلك في سبيل توعية المواطنين حول الواقع الزلزالي في منطقتنا بعيداً عن الخوف والقلق، بحسب نمر.
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في إتصالٍ مع "لبنان24"، اليوم الثلاثاء، يوضح نمر تفاصيل هاتين الدراستين، كاشفاً أنّ الأرض في لبنان معرّضة لهزات قويّة جديدة في حال حصول زلازل كُبرى مُجدداً، وقال: "ضمن الدراسات التي أجريتها، أجرينا محاكاة لزلزال وبيّنت النتائج أن زلازل ذات درجات عالية يمكن أن تؤدي إلى حركات أرضية قوية في لبنان".

ولفت نمر إلى أنه بناء على ذلك، فإنه من الضروريّ اتخاذ السلطات الوطنية في لبنان كافة الإجراءات اللازمة بشأن تدابير السلامة والإستعداد لأي خطر قد يحصل من أجل التخفيف من الأضرار المحتملة التي قد تنتج عن زلازل كبيرة في المستقبل.
وأضاف: "علينا أن نكون واعين تماماً ومدركين أننا في منطقة زلازل. الكلام هنا ليس للهلع، ولكن من أجل الوعي، ووضعنا الآن هو ما قبل 6 شباط 2023، أي وفق الوضع الذي كنا عليه قبل زلزال تركيا المُدمر".

ورداً على سؤال بشأن إمكانية حدوث تسونامي في لبنان، أجاب نمر: "الأمر هذا وارد في حال حصول زلزال في البحر.. العلمُ يقول ذلك ولكن لا خطر الآن".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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