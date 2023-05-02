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لبنان

بوصعب من معراب: لمستُ انفتاحاً من جعجع وحرصاً على القواسم المشتركة بين اللبنانيين

Lebanon 24
02-05-2023 | 13:21
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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم رياشي.

وفور انتهاء اللقاء، وصف بو صعب الاجتماع بـ"المميز، ولا سيما بعد المعلومات المتداوَلة في الاعلام التي توحي بأننا سنصل الى حائط مسدود، وبالتالي عدم متابعة المهمة".
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ولفت بوصعب إلى أنّه "لمس انفتاحاً من رئيس القوات وحرصاً على القواسم المشتركة بين اللبنانيين ولو أنّ لديه مواقف ووجهة نظر مختلفة في أمور معينة".

وأضاف: "يبقى الأهم الانفتاح على النقاش والتواصل مع جميع الافرقاء، اتفقنا مع جعجع على متابعة النقاش بعد الإنتهاء من الجولة التي نقوم بها، إذ عندها ستتوسّع القواسم المشتركة أكثر، آملاً أن ننجح في البناء عليها".
 
وعن إمكانية التواصل مع النائب غسان سكاف الذي يطرح مبادرة رئاسية أخرى، أجاب: "لا أعرف ما يطرحه الزميل سكاف، ولكن ما نتحدث عنه مغايراً، باعتبار أنّه لا يعالج فقط الاسماء بل الخلاف المتواجد في البلد، في خضم الركود والجمود الحاصل وانقطاع الحوار بين معظم الجهات. ما نحاول القيام به اعمق واكبر من "مسألة اسماء"، ونرى أنّ العمل وفق هذه الطريقة من الممكن ان يحدث خرقا ما".

أمّا عن لمسه لقواسم مشتركة لدى زيارته النائب محمد رعد، فأعرب بوصعب عن اطمئنانه أكثر بعد زيارته معراب، مشيراً إلى أنّ "القواسم ما زالت مشتركة ويمكن البناء عليها في محاولة لتطويرها، وقد لمستها بعد لقائي رعد أيضاً، رغم الإختلاف الكبير في وجهات النظر، في بعض الأمور".
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