Advertisement

لبنان

مفاجأة جديدة في بيانات من مصرف لبنان.. أمرٌ مالي "إيجابي" وإليكم الأرقام!

Lebanon 24
02-05-2023 | 14:06
A-
A+
Doc-P-1062740-638186583671638351.jpg
Doc-P-1062740-638186583671638351.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت البيانات الماليّة التي ينشرها مصرف لبنان أنّ ميزان المدفوعات شهد فائضاً بقيمة 1.6 مليار دولار مقارنة مع عجز بقيمة 954 مليون دولار في شباط من العام 2022.
ووفقاً لقناة "الجديد"، فإنّ هذا الأمر يعني أن الدولارات التي دخلت إلى الإقتصاد فاقت الدولارات التي خرجت منه، وقد يرتبط ذلك بتراجع الإستيراد من الخارج وتزايد قيمة تحويلات المغتربين إلى لبنان.
Advertisement
في المقابل، أظهرت أرقامٌ جديد إنخفاض صافي الأصول الأجنبيّة في مصرف لبنان بمقدار 501.7 مليون دولار مع إرتفاع الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، وقد يرتبطُ ذلك بإستمرار تدخل البنك المركزي في السوق عبر منصة "صيرفة". 
 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:30 | 2023-05-02
19:00 | 2023-05-02
18:30 | 2023-05-02
16:57 | 2023-05-02
16:55 | 2023-05-02
16:00 | 2023-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website