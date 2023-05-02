مفاجأة جديدة في بيانات من مصرف لبنان.. أمرٌ مالي "إيجابي" وإليكم الأرقام!

كشفت البيانات الماليّة التي ينشرها مصرف لبنان أنّ ميزان المدفوعات شهد فائضاً بقيمة 1.6 مليار دولار مقارنة مع عجز بقيمة 954 مليون دولار في شباط من العام 2022.

ووفقاً لقناة "الجديد"، فإنّ هذا الأمر يعني أن الدولارات التي دخلت إلى الإقتصاد فاقت الدولارات التي خرجت منه، وقد يرتبط ذلك بتراجع الإستيراد من الخارج وتزايد قيمة تحويلات المغتربين إلى لبنان.

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في المقابل، أظهرت أرقامٌ جديد إنخفاض صافي الأصول الأجنبيّة في مصرف لبنان بمقدار 501.7 مليون دولار مع إرتفاع الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، وقد يرتبطُ ذلك بإستمرار تدخل البنك المركزي في السوق عبر منصة "صيرفة".