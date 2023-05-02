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لبنان

إشارة جديدة مهمّة عن الدولار من مصرف لبنان.. ماذا سيجري قريباً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-05-2023 | 14:39
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علّقت مصادر ناشطة في القطاع المالي عبر "لبنان24" على آخر بيانٍ أصدره مصرف لبنان، اليوم الثلاثاء، بشأن "صيرفة"، مشيرةً إلى أنَّ حجم التداول اليوم كان لافتاً إذ ناهز الـ145 مليون دولار فيما كان يوم الجمعة الماضي بنحو 100 مليون دولار.
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وأوضحت المصادر أنَّ التداول اليوم ازداد 45 مليون دولار ، وهذا الرقمُ يمثل نصف حجم التداول الذي حصل يوم الجمعة الماضي، وأضافت: "الإشارات الأولى هنا تقول إنّ مصرف لبنان ضاعف العمل على صيرفة ما يعني أنَّ الإنخفاض الإضافي بسعر الصرف في السوق قائمٌ إلى حد كبير خلال الأيام المقبلة".

كذلك، لفتت المصادر إلى أنَّ "ارتفاع التداول قد يكون مرتبطاً أيضاً بسحوبات موظفي القطاع العام لرواتبهم مطلع الشهر الحالي، وهذا الأمر سيرتبط حُكماً ببيع الدولار عبر المصارف"، وتابعت: "الدلائل أيضاً تقول إنَّ البنك المركزي يبيع الدولارات أكثر مما يشتري حالياً، وما يؤكد ذلك هو سعر الدولار في السّوق. إذاً ما يحصل هو عملية موازنة بين شراء وبيع الدولار على منصة صيرفة، وما يجب ترقبهُ لاحقاً هو ما سيشهده السعر خلال الأيام المقبلة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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