"مواد غذائية منتهية الصلاحية" في مدينة لبنانيّة.. و "مراقبو الإقتصاد" يتحرّكون!

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وأثناء الجولة، تمّ تسطير محضر ضبط بحق سوبرماركت في منطقة المئتين في طرابلس لوجود مواد منتهية الصلاحية وتمت مصادرتها وإتلافها.كذلك، سطر المراقبون ضبطاً آخر بسوبرماركت في منطقة البحصاص لمخالفة أصحابها نسب الأرباح القانونية.وشملت الجولة مناطق عدة في طرابلس والمناطق المحيطة بها. كذلك، سطر المراقبون خمسة محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات الخاصة في محافظة عكار لمخالفتهم التسعيرة الرسمية، بناء على شكاوى المواطنين.