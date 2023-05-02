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لبنان

"مواد غذائية منتهية الصلاحية" في مدينة لبنانيّة.. و "مراقبو الإقتصاد" يتحرّكون!

Lebanon 24
02-05-2023 | 14:21
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جال مراقبو مصلحة الاقتصاد في الشمال على المؤسسات التجارية ومحال بيع اللحوم والخضار، بمؤازرة عناصر أمن الدولة، وبإشراف رئيسة المصلحة لمى علم الدين، للتأكد من سلامة الغذاء وضبط الأسعار والمخالفات والتزام أصحاب هذه المحال والمؤسسات إعلان الأسعار والتقيد بنسب الأرباح القانونية.
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وأثناء الجولة، تمّ تسطير محضر ضبط بحق سوبرماركت في منطقة المئتين في طرابلس لوجود مواد منتهية الصلاحية وتمت مصادرتها وإتلافها.

كذلك، سطر المراقبون ضبطاً آخر بسوبرماركت في منطقة البحصاص لمخالفة أصحابها نسب الأرباح القانونية.

وشملت الجولة مناطق عدة في طرابلس والمناطق المحيطة بها. كذلك، سطر المراقبون خمسة محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات الخاصة في محافظة عكار لمخالفتهم التسعيرة الرسمية، بناء على شكاوى المواطنين.
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