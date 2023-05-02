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لبنان

كلامٌ لافت للرئيس الايراني عن نصرالله.. هكذا وصفهُ في حوارٍ مباشر!

Lebanon 24
02-05-2023 | 14:56
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قال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي إن "حزب الله يتمتع بمكانة ممتازة ليس في لبنان فقط بل هو دعامة كبيرة للمقاومة في المنطقة". 
 
وفي مقابلة مع قناة "الميادين"، أشار رئيسي إلى أن "الشباب الفلسطيني الذي يقف بكل جدية ويصمد في ساحات القتال يستلهم من حزب الله"، مضيفاً أن "اليوم في الأراضي المحتلة يثقون بكلام السيد نصر الله أكثر من ثقتهم بمسؤوليهم فهو صادق الوعد وهذا مهم جداً". 
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ولدى سؤاله عن أمين عام حزب الله حسن نصرالله، قال رئيسي: "هو شخصية مجاهدة وثورية في المنطقة ولديه قدرة على تسخير القلوب ليس في لبنان فقط بل في المنطقة كافة". 
 
وأكد أن "الثقة الموجودة تجاه حزب الله والسيد نصر الله ثقة كبيرة وخاصة". 
 
 
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