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لبنان

وزيرٌ يعلن بشرى "إقتصادية" في لبنان.. ماذا كشف؟

Lebanon 24
02-05-2023 | 04:12
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أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان على "أهمية الحوار بين جميع الأفرقاء اللّبنانيين من أجل الخروج بقواسم مشتركة وهي كثيرة".

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان"، شدّد بوشكيان على "أهمية الاستفادة من التغييرات الحاصلة في المنطقة في ظلّ الاتفاق السعودي الإيراني"، معتبراً أن "ملف النازحين السوريين خطيرٌ وإنساني في الوقت نفسه ومن الضروري معالجته بهدوء"، وقال: "كان يجب معالجة النزوح السوري منذ اليوم الأول، وعلينا السعي لمتابعة هذا الملف بشكلٍ دقيق ومسؤول".
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وفي سياق آخر، أشار بوشكيان إلى أنّ "خطة الوزير الراحل بيار الجميّل الخاصة بالصناعة ما زالت قائمة في الوزارة"، معلنًا عن إيمانه الكبير بصناعة لبنان، وبالمنتج اللبناني، ومعربًا عن سعادته لرؤية الصناعات اللبنانية تملأ رفوف السوبر ماركت.

وكشف وزير الصناعة أنّ "نسب الصادرات اللبنانية تنمو بوتيرة مرتفعة بسبب رفع الجودة"، وأردف: "لقد اتخذت وزارة الصناعة قراراً يقضي بعدم السماح بتصدير الزجاج والنايلون، لأنّ هذه المواد يمكن تدويرها في لبنان، والاستفادة منها. إنّ هذه الاستراتيجية قد أسهمت في فتح خمسة مصانع جديدة في هذا القطاع. والجدير بالذكر أنّ لبنان يمتاز بصناعات غير موجودة في العالم".

وأكدّ بوشكيان أنّ "المواد الأولية والمعدات الصناعية معفاة من الجمارك"، مشدداً في الوقت نفسه على "ضرورة منح الصناعيين المزيد من الحوافز، وأن تُنجز معاملاتهم عبر البريد الإلكتروني"، متمنيًا أن "تحمل الأيام المقبلة الطاقة الإبجابية للبنان".
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