أمين عام حزب "البعث": لمعالجة هادئة لملف عودة النازحين السوريين

عقد الأمين العام لـ "حزب البعث العربي الاشتراكي" علي حجازي، مؤتمراً صحافياًً في مركز الحزب بمنطقة رأس النبع تناول فيه ملف اللاجئين السوريين ومستجدته الاخير.



وفي كلمة له، استنكر حجازي خطابات العنصرية التي طالت الملف، مؤكداً أن موقف الحزب هو العودة اليوم قبل الغد للنازحين إلى بلادهم ولكن وسط لغة هادئة وعقلانية وضمن مشروع خارطة طريق بعيدة عن نمط الخطابات السائد اليوم.

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