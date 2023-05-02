Advertisement

لبنان

أمين عام حزب "البعث": لمعالجة هادئة لملف عودة النازحين السوريين

Lebanon 24
02-05-2023 | 16:55
A-
A+
Doc-P-1062773-638186701706422247.jpg
Doc-P-1062773-638186701706422247.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد الأمين العام لـ "حزب البعث العربي الاشتراكي" علي حجازي، مؤتمراً صحافياًً في مركز الحزب بمنطقة رأس النبع تناول فيه ملف اللاجئين السوريين ومستجدته الاخير.

وفي كلمة له، استنكر حجازي خطابات العنصرية التي طالت الملف، مؤكداً أن موقف الحزب هو العودة اليوم قبل الغد للنازحين إلى بلادهم ولكن وسط لغة هادئة وعقلانية وضمن مشروع خارطة طريق بعيدة عن نمط الخطابات السائد اليوم.
Advertisement
وقال: "فريقنا السياسي أول من دعا إلى عودة السوريين، والرئيس بشار الأسد اكثر من مرة عبر عن هذا الموقف للعودة واتهم جهات خارجية انها تحاول عرقلة هذه العودة، كما أن جميع المسؤولين السوريين عبروا عن ذلك".

واعتبر حجازي أن "خارطة الحل تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان"، معلناً أن "الحزب مستعدّ لتحويل مكاتبه إلى خلية عمل لمواكبة عقلانية هادئة لملف النازحين". 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:30 | 2023-05-02
19:00 | 2023-05-02
18:30 | 2023-05-02
16:57 | 2023-05-02
16:00 | 2023-05-02
15:22 | 2023-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website