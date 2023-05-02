يواجه تعميم فتح "حسابات طازجة" بالليرة والدولار، ضمن نظام التحويل والسحب والشيكات، معارضة قوية لجهة عدم الثقة بالقيِّمين على النظام المصرفي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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