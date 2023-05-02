19
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
21
o
جبيل
3
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حوار التيار والقوّات على محكّ حزب الله
Lebanon 24
02-05-2023
|
22:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتصرّف الطرفان بحذر في خوض مغامرة رئاسية جديدة، في ضوء التوقعات التي يرسمانها لما يمكن أن تسفر عنه الاتصالات المحلية والإقليمية، ويخوضان غمار الرئاسة من موقع الاتفاق على نقطة وحيدة، هي رفض ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. ما عدا ذلك، يتحكم الاختلاف بوجهتَي نظر. إذ كانت القوات تتوقع أن يندفع التيار الوطني أكثر نحو خطوات عملانية في ضوء تمسك الثنائي الشيعي بمرشحه وإصراره على أن الحوار هو في ما بعد ترشيح فرنجية وليس قبله، إلا أنها تراه في منتصف الطريق بين الضاحية ومعراب من دون أن يقطع النصف الثاني من المسافة. وكان التيار، من جهته، يتوقع أن تكون القوات أكثر تقبلاً ليدٍ ممدودة، وإن بتردد، في ضوء حاجتها الى أصوات التيار لإيصال مرشح آخر من لائحة ومواصفات يمكن الالتقاء عليها، فوجد أن القوات ماضية في استهداف لائحة المرشحين الذين يقبل بهم التيار، من دون أن تتقدم الى مساحة وسطية يمكن البناء عليها جدياً، رغم إشارات التيار المتكررة في اتجاهها. في ضوء هذا التجاذب، يصبح الحوار بين الطرفين معلّقاً على حبال رفيعة جداً، ولا سيما أن ما يجري إقليمياً يعطي لكل منهما دافعاً للتمسك بخياراته أكثر في ظل رؤيتين متناقضتين لآفاق الحركة الدبلوماسية الإقليمية.
Advertisement
لكن الحزب الذي أدار ظهره لمناورات باسيل الرئاسية، يراقب بهدوء اتصالات الأخير مع القوات ليجسّ النبض حول اتجاهين، لا ثالث لهما، الأول أن باسيل سيصطدم برفض الالتقاء المسيحي الجامع معه مع مرور الأسابيع من دون أن يحقّق أيّ خرق، حتى مع القوات الطرف الأكثر قابليّة للحوار معه في ضوء التجارب السابقة، فيضطرّ الى تفعيل خطوط التواصل مع حزب الله، وإما يكون خارج التسوية التي قد تنتج في اللحظات الأخيرة للحوار الإقليمي رئيساً لن يكون سوى فرنجية.
لكن من يعرف باسيل، يدرك أنه لا يمكن أن يوافق بسهولة على تسوية مهما كانت المغريات والمكاسب الآنية منها لأنها سترتدّ عليه لاحقاً. وهو يراهن في المقابل على عدم استعجال الانضمام الى تسوية لا يرغبها، مراهناً على مواقف السعودية خارجياً ومعها أصوات قوى سنّية محلياً، كما على مواقف المعارضة بكل تلاوينها. وهذا وحده كافٍ بالنسبة إليه كي لا يسارع الى تقديم تنازلات غير مبرّرة في الوقت الراهن. لذا لا يستعجل أي تسوية رئاسية مع حزب الله، ولا سيما أنه رغم كل الخلافات الداخلية المعترضة على إدارته لملف الرئاسيات، لا يزال يتمتّع بالغطاء الذي يوفّره له موقف عون الذي يضاهيه رفضاً لتسوية فرنجية إن لم يكن أكثر عناداً منه في عدم القبول بها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبيرُ زلازل لبناني يُعلن أمراً مهماً.. إستعدّوا لهذا الأمر!
Lebanon 24
خبيرُ زلازل لبناني يُعلن أمراً مهماً.. إستعدّوا لهذا الأمر!
13:09 | 2023-05-02
02/05/2023 01:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبار سيّئة عن الدولار... هل تستمرّ قيمته بالإنخفاض؟
Lebanon 24
أخبار سيّئة عن الدولار... هل تستمرّ قيمته بالإنخفاض؟
09:30 | 2023-05-02
02/05/2023 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشارة جديدة مهمّة عن الدولار من مصرف لبنان.. ماذا سيجري قريباً؟
Lebanon 24
إشارة جديدة مهمّة عن الدولار من مصرف لبنان.. ماذا سيجري قريباً؟
14:39 | 2023-05-02
02/05/2023 02:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة في بيانات من مصرف لبنان.. أمرٌ مالي "إيجابي" وإليكم الأرقام!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة في بيانات من مصرف لبنان.. أمرٌ مالي "إيجابي" وإليكم الأرقام!
14:06 | 2023-05-02
02/05/2023 02:06:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يجمع الوليد الحلاني بجده والد ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس.. والأخير حديث المتابعين بطرافته
Lebanon 24
فيديو يجمع الوليد الحلاني بجده والد ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس.. والأخير حديث المتابعين بطرافته
03:20 | 2023-05-02
02/05/2023 03:20:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2023-05-03
نائب بارز "لا يهضم" مرشحا لـ" المركزي": "لا نسمّي ولا نتبنى"
01:21 | 2023-05-03
عامل سوري يحاول خطف طفلة... هذا ما حصل في احدى البلدات اللبنانية (صورة)
01:15 | 2023-05-03
الصمت السعودي مستمر ولا جواب نهائيا
01:12 | 2023-05-03
قرار جديد للمجلس الدستوري.. هذا ما أصدره بشأن الانتخابات البلدية
01:00 | 2023-05-03
ميقاتي لن ييأس ولن يغادر لبنان رغم "الاخبار الكاذبة" والعرقلة
00:36 | 2023-05-03
الرصاصة استقرت في صدره... هكذا فارق الحياة (صورة)
فيديو
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
03/05/2023 08:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
03/05/2023 08:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
03/05/2023 08:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact