Advertisement

لبنان

اليوم العالمي للصحافة و سؤال الحرية

Lebanon 24
03-05-2023 | 00:16
A-
A+
Doc-P-1062829-638186952129111383.jpg
Doc-P-1062829-638186952129111383.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب وزير الشباب والرياضة جورج كلاس: محورية التركيز في اليوم العالمي للصحافة الذي أقرته منظمة الاونيسكو  هو وجوب التمييز المعرفي  و التفريق  الموضوعي بين ثلاث حريات إفتراضية في مجتمع تحكمه ديمقراطية الفوضى و تتحكم به تداخلية السلطات كونه مجتمع مركّب ظاهريا و غير متماسك واقعا . هذا المثلث هو حرية الصحافة و حرية المؤسسة و حرية الصحافيين .
Advertisement
و استنادا الى هذا التقسيم يمكن مقاربة أزمة حرية التفكير و التعبير التي تحكم العلاقة بين المكونات المجتمعية للصحافة في رسالتها المعرفية و دورها الإخباري و التنويري و وظيفتها الإنسانية ، إضافة الى وضعيتها المؤسساتية في عملية الانتاج و الاستثمار المادي في صناعة الاعلام و البرامج و التوظيف التجاري ، كمؤسسة تجارية تبغي الربح و تعتمد نظاما اقتصاديا  يقوم على إتباع التوازن الحسابي و اعتماد سياسة مالية واقعية تبقيها على قيد الصدور من دون أي إرتهان يحد من حريتها  و يشوه رسالتها.
ان  الكيانية الفكرية  التي تنماز بها الصحافة اللبنانية مذ نشأتها ، تتركز بأساسياتها على التمتع بخصوصية الحرية  و التعمق بممارسة فلسفة حرية التفكير و  إنضباطية  التعبير ، توافقا مع مسؤولية الكلام  و جدية الموقف و رصانة الرأي الواجب توفره في الصحافة .
و يشكل  سؤال الحرية القضية الأبرز  التي تعترض تألق الإعلام  في مسيرته الكيانية و القيام بدوره كشريك في تحمل و صناعة المسؤولية  الوطنية و المجتمعية و تحصين الدور المهني للإعلامي و حماية رسوليته و إحترافيته و تحريرها من كل ما يعكر صفاء أجواء الحرية التي ينماز  بها لبنان من خلال صحافته الحرة و العريقة.
  ينبثق عن هذه الاشكالية سؤال فرعي ما إذا كان 
الكلام عن  الحرية ينحصر بحرية الصحافة داخل المجتمع السياسي ، أم حرية الاعلامي داخل مجتمع المهنة كمؤسسات و تنظيمات نقابية .
تنتظم هرمية السلطات في المجتع الديمقراطي ، و يكتمل عقدها بسلطتين معنويتين : سلطة الاعلام بتراتبيتها الرابعة  و سلطة الفكر النقدي في مركزيتها الخامسة ، ما يؤكد التوازن و الاتزان  بين تكوينات السلطات بتكامليتها ، تشريعيا و تنفيذيا و قضائيا  و الاضطلاع بمسؤوليتها مهنيا و معرفيا و البقاء في خدمة الحقيقة و تقصي الحقائق و متابعة تطور القضايا وصولا الى النتائج الصلبة و الدفاع عنها ، كي لا تبقى الحقيقة يتيمة.
مبدئيا تكون حرية المؤسسة الاعلامية و حرية الاعلامي  من حرية النظام  و حرية النظام  من حرية المجتمع. هذه الثلاثية تتكامل لتشكِّلَ مجتمعاً إعلامياً مُتَراصّاً يكون بحق سلطة وازِنة و حكيمة هي  السلطة الإعلامية بمعنى انها مسؤولية خالصة.
و حماية لمفهوم الصحافة و الاعلام ، و تحصينا لدورِ العاملين في المؤسسات النظامية ، و تاكيدا لقيمة  الحصانة المهنية  التي يجب ان يتمتع بقيمها  و مفعولها الصحافيون و الإعلاميون النظاميون ، و حفاظاً على الكيانية النقابية و المهنية للإعلامي  ، فمن الواجب الدعوة الى التمييز قانوناً و لَفْظاً و معنىً ، بينتسميات الصحافي و الاعلامي و التفريق بينهما و بين المُدَوِّن و المُغَرِّد و كُتّاب المواقع  و روّاد وسائل التواصل الاجتماعي ، و وجوب  الفصل بين التوصيفات التي تحكم عملهم  و هواياتهم ، مع إحترام كامل لحرية و رأي كل شخص من موقعه الفردي و ليس المؤسسي. و بإنتظار إقرار قانون الاعلام الالكتروني ، نتطلع  الى تحديث دائم للقوانين الناظمة للاعلام مراعاة للمتغيرات و توافقا مع العصرنة التي تستوجبها إنتظارات اللبنانيين وتطلعاتهم نحو إعلام اكثر حداثة ، شكلا و مضمونا و اهدافا.
إنَّ  مهمة تحصين دور الإعلامي في مجتمع تماهى فيه الحق بالحرية بديمقراطية الفوضى ، يكون بالتركيز على ان حريّة التعبير تَرتبطُ بنيويا بتوفير حرية التفكير من دون اسقاطات  و توزيع القاب و إغداق صفات لتوفير حمايات لغير مستحقيها  .
 و الحريتان تتلازمان و تنسلان جذريا من  الحرية التي توفرها المؤسسة للإعلامي، بعيدا عن المنع و الصد و الترهيب و التعسُّف و الإسغتناء و الطرد و الإقالة .
و إذْ أُهنئ الصحافة اللبنانية و  الإعلاميات و الاعلاميين و العاملين في خدمة الحرية و الحقيقة بهذا اليوم الحاملِ مَجْدَ الإسهام ببناء مجتمعٍ لبناني اشد وطنية و أرسخ إلتزاماً و أصْرَحَ انتماء و تفاعلا انسانيا ، اتمنى لنقابة المحررين و نقابة الصحافة و نقابة العاملين بالمرئي والمسموع و التنظيمات الاعلامية القانونية ، كل النجاح للبقاء في جهوزية دائمة لخدمة الوطن والانسان و الكلمة الحرة و الموقف الجريء و الجهر بالرأي الحر  و المتحرر من اي ضغوط . فلا لبنان خارج مناخ الحرية ، و لا صحافة من دونها .

لبنان

ضيوف لبنان 24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-05-03
05:13 | 2023-05-03
05:07 | 2023-05-03
04:39 | 2023-05-03
04:37 | 2023-05-03
04:09 | 2023-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website