اشتباك مسلح ودوي قذائف.. هذا ما حصل ليلا في بعلبك

استيقظ اهالي مدينة بعلبك بعيد منتصف ليل الثلاثاء ـ الأربعاء على صوت دوي قذائف صاروخية واطلاق نار كثيف تبين انه ناجم عن وقوع اشكال بين شبان من آل "ص." وآخرين من آل"ي." تطور الى اشتباك مسلح بين الطرفين ولم يفد عن وقوع إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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