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لبنان

الرصاصة استقرت في صدره... هكذا فارق الحياة (صورة)

Lebanon 24
03-05-2023 | 00:36
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افادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الجريح "م. عثمان" في مستشفى الحبتور خلال ساعات ليل امس، وذلك جراء اصابته بطلق ناري بصدره اثتاء الاشكال الذي حصل في منطقة بزال العكارية قبل ايام قليلة. 
 
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