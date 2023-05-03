نائب بارز "لا يهضم" مرشحا لـ" المركزي": "لا نسمّي ولا نتبنى"

Advertisement

رفض نائب بارز ورئيس لجنة نيابية وقيادي حزبي في أحد الإجتماعات المناطقية الحزبية الحديث عن المقايضة بين رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان، معتبراً أن حزبه ليس لديه أي مرشح لمنصب حاكمية مصرف لبنان" وأن الأسماء المتداولة لا تعنينا، وهي مثل بعضها بالنسبة الينا، ونحن لا نفرّق بين مرشح وآخر، طالما اننا لم نسمّ أحد أو نتبنى اختيار أحد".المصدر أكد "أن هذا القيادي أراد، عبر ما قاله، إيصال فكرة ورسالة في آنٍ واحد تجاه شخصية إقتصادية يتم التداول باسمها لمنصب حاكم مصرف لبنان، لم يهضمها يوماً ولو جلسا أوقاتا طويلة على الطاولة نفسها".