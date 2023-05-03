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لبنان

نائب بارز "لا يهضم" مرشحا لـ" المركزي": "لا نسمّي ولا نتبنى"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-05-2023 | 01:30
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رفض نائب بارز ورئيس لجنة نيابية وقيادي حزبي في أحد الإجتماعات المناطقية الحزبية الحديث عن المقايضة بين رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان، معتبراً أن حزبه ليس لديه أي مرشح لمنصب حاكمية مصرف لبنان" وأن الأسماء المتداولة لا تعنينا، وهي مثل بعضها بالنسبة الينا، ونحن لا نفرّق بين مرشح وآخر، طالما اننا لم نسمّ أحد أو نتبنى  اختيار أحد".
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المصدر أكد "أن هذا القيادي أراد، عبر ما  قاله، إيصال فكرة ورسالة في آنٍ واحد تجاه شخصية إقتصادية يتم التداول باسمها لمنصب حاكم مصرف لبنان، لم يهضمها يوماً ولو جلسا أوقاتا طويلة على الطاولة نفسها".

المصدر: لبنان 24

لبنان

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