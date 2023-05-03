عامل سوري يحاول خطف طفلة... هذا ما حصل في احدى البلدات اللبنانية (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام أحد العمال السوريين على محاولة خطف طفلة صغيرة في بلدة "ارزي" الجنوبية.

وفي التفاصيل، خلال وجود الطفلة برفقة والدها، قام الوالد بالدخلول الى "قن دجاج" كان قد انشأه للتسلية، وبقيت طفلته في الخارج، وخلال وجود الوالد في "قن الدجاج"، لاحظ احد العمال من الجنسية السورية وقوف الطفلة بشكل منفرد دون ان ينتبه لوجود والدها على مسافة قريبة منها، فتقدم نحوها محاولا خطفها، لكن والدها لاحظ ما يجري وانقذها بسرعة هائلة.

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وبعد انقاذ الطفلة، قام الوالد بضرب العامل السوري، الذي تم القاء القبض عليه من قبل عناصر شعبة المعلومات.

وفور شيوع الخبر، سادت حالة من الهرج والمرج في البلدة، وقام الأهالي بتكسير بعض الدارجات الخاصة بالعمال السوريين مطالبين المعنيين بتحديد الاوقات التي يمكن للعامل السوري ان يتجوّل فيها داخل البلدة.