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لبنان

"التباعد العوني - القواتي" يعرقل الاجماع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-05-2023 | 02:15
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قالت مصادر مطلعة "إن بعض القوى المسيحية المستقلة اضافة الى بعض الكتل جاهزة لتقديم تنازلات جدية بالملف الرئاسي لصالح توافق مسيحي عام يؤدي الى التوحد في الاستحقاق الرئاسي، لكن هذه الايجابية تتعرقل من خلال وجود هوة كبيرة بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، اذ ان المرشحين الذين يقبل بهم الطرف الاول يرفضهم الطرف الثاني".
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وبحسب المصادر "فإن التباعد بين الكتلتين الاكبر سيؤدي الى افشال اي مساعي لجعل الكتل الرافضة لفرنجية قادرة على الامساك بزمام المبادرة".

المصدر: لبنان 24

لبنان

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