"دولارات المغتربين": سخاء ودعم في قطاع أساسي جدا

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في هذا السياق، علم "لبنان 24" ان مجموعات متعددة من المغتربين اللبنانيين في بعض مناطق افريقيا وفي اوروبا واستراليا وغيرهم من الدول لم يترددوا في الوقوف الى جانب قطاع التعليم الرسمي بعد وصول اخبار التدهور الكبير الذي طاله اليهم.وفي التفاصيل، تحركت المجموعات الاغترابية المشار اليها بالتنسيق مع عدد من البلديات لاسيما في مناطق الشمال، واعلنت تأمينها رواتب بالدولار الاميريكي وبدل نقل يومي للاساتذة ما يضمن استمرار التدريس في بعض المدارس والثانويات.ووفقا لمعلومات "لبنان 24"، اتت هذه الخطوة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي التي ابدت تجاوبها مع اي تعاون مع المجتمع الأهلي يصب في صالح المدرسة الرسمية ، أكان محليا او الاغتراب.ومن المتوقع، ان تنتشر دائرة التعاون بين البلديات والاغتراب في هذا المجال، ما يساهم في تقليص نسبة العقبات التي تنتظر العام الدراسي المقبل، مع العلم ان هذه المبادرات تبقى في اطار البديل والآني، فيما الحل العام لا بد من ان تطرحه مؤسسات الدولة والوزارات المختصة.