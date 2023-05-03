نحاس: لعدم انتظار كلمة الخارج

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دعا مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس الى أخذ العبر من الموقف الأميركي الأخير الذي أكد أن أزمة لبنان السياسية والمالية هي أزمة داخلية، والالتفات الى شؤوننا وعدم انتظار كلمة الخارج.وفي حديث الى صوت كل لبنان، رأى نحاس أن اللبنانيين أمام مرحلة مصيرية خطرة جداً لأن لا مجال اليوم لارتكاب الأخطاء وعلينا تحمّل مسؤولية تأمين مستقبل أبنائنا آسفاً لاستمرار التعنت بالمواقف بالشكل الذي لا يسمح لنا بالخروج من الأزمة.نحاس شدد على أنّ قرار رفع الأجور الذي اتخذ مؤخراً هو قرار صائب خصوصا وأنّ الدولة بدأت بالجباية الحقيقية مشيرا الى أن على موظفي القطاع العام الالتزام بأيام العمل التي اشترطتها الحكومة لتحصيل حقوقهم.وإذ أكد نحاس أنه لا يمكن أن تستقيم دولة إذا ما حصّلت مداخيلها، لفت الى أن ما يحصل اليوم هو اعادة التوازن الى الميزان المالي للدولة ما يعني اعادة الحياة الى الدولة موضحا أنّ الأمور الأساسية، ومن بينها السلة الغذائية، معفاة من الرسوم، والضرائب والرسوم هي على المعاملات أي ما يسمى بالرسوم الظرفية.