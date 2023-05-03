في الميناء... شابة تسقط من الطابق الرابع

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرّض الشابة "س.ك" للسقوط من الطابق الرابع التابع لأحد المباني في مدينة الميناء.



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وفتحت القوى الامنية تحقيقا بالموضوع لمعرفة ملابسات الحادثة. وعلى الفور حضرت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني الى المكان وعملت على اسعافها ونقلها الى المستشفى للعلاج.وفتحت القوى الامنية تحقيقا بالموضوع لمعرفة ملابسات الحادثة.