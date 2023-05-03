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لبنان

حاصباني: أي حوار نتوقع عندما يقول حزب الله إما فرنجية رئيسا وإما الفراغ؟

Lebanon 24
03-05-2023 | 03:13
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أكد النائب غسان حاصباني في حديث إلى"صوت كل لبنان"، أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع "ليس متوترا كما يدعي الرئيس نبيه بري، بل هو حريص على مستقبل البلد".
وجدد التأكيد  أن "المملكة العربية السعودية لا تتدخل في تسمية الرئيس، ولكنها تتعاطى مع خيار لبنان للرئيس العتيد، وهذا الموقف أوضحته مرات عدة"، وقال: "الموقف السعودي يتماهى مع الموقف الأميركي، لا سيما لجهة عدم التدخل باختيار الأسماء، وحتى أن الخارجية الفرنسية قالت ان لا مرشحا محددا للفرنسيين لرئاسة الجمهورية".
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ونفى وجود "أي مبادرات من قبل الثنائي الشيعي للحوار، وسأل: "أي نوع من الحوار نتوقع عندما يخرج حزب الله ليقول إما فرنجية رئيسا أو الفراغ؟"
وكشف عن "التوصل الى اسم موحد ليخوض الانتخابات الرئاسية"، معتبرا أن "لا طائلة من طرح الأسماء خارج مجلس النواب لعدم حرقها".
وأوضح أن "مكونات المعارضة في تواصل مباشر وتشاور دائم حول الامكانيات، ولكن لا فائدة من طرح أسماء، الا إذا كان هناك انتخابات وكل ما عدا ذلك حرق للأسماء".
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