تعميم من وزير المالية.. هذا مضمونه

عُلم ان وزير المالية يوسف الخليل اصدر تعميما قال فيه ان المديرية العامة للشؤون العقارية لن تستقبل المواطنين لمدة شهر، وذلك للانتهاء من انجاز المعاملات المتراكمة.

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