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لبنان

تعميم من وزير المالية.. هذا مضمونه

Lebanon 24
03-05-2023 | 03:18
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عُلم ان وزير المالية يوسف الخليل اصدر تعميما قال فيه ان المديرية العامة للشؤون العقارية لن تستقبل المواطنين لمدة شهر، وذلك للانتهاء من انجاز المعاملات المتراكمة.
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