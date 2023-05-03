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لبنان

للسوريين الراغبين بالعودة الى بلادهم.. اليكم هذا الخبر

Lebanon 24
03-05-2023 | 03:35
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أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن تسجيل أسماء النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا والقاطنين في بلدة عرسال، بناءً لتوجيهات العميد الياس البيسري المدير العام للأمن العام بالإنابة.
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وذلك إعتبارا من الساعة العاشرة من اليوم الأربعاء في المبنى القديم لبلدية عرسال.
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