للسوريين الراغبين بالعودة الى بلادهم.. اليكم هذا الخبر

Advertisement

أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن تسجيل أسماء النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا والقاطنين في بلدة عرسال، بناءً لتوجيهات العميد الياس البيسري المدير العام للأمن العام بالإنابة.وذلك إعتبارا من الساعة العاشرة من اليوم الأربعاء في المبنى القديم لبلدية عرسال.