جهاد ازعور يعلّق على إمكان طرحه مرشحاً توافقيا... ماذا قال؟

أكد مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أنه يمكن إنقاذ لبنان من الوضع الاقتصادي الذي يتخبط فيه.

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وقال لبرنامج "توتر عالي" الذي يقدّمه الإعلامي طوني خليفة على قناة "المشهد"، إنّ "لبنان وضع اتفاقا مبدئيًا مع صندوق النقد في مرحلة حساسة جدا، وذلك لتأمين 3 عناصر، الأول يتمثل بإعادة الثقة بلبنان التي زعزعتها الأزمة اللبنانية الأخيرة"، و"ثانيا تأمين أكبر حجم ممكن من المساعدات الإقليمية والدولية، التي تقدمها جهات قالت إنها لن تدعم لبنان، من دون التأكد من أنه يسير في المسار الصحيح، والجهة التي تؤكد ذلك هي صندوق النقد الدولي".وأضاف أزعور، أنّ "العنصر الثالث هو أنّ لبنان يعاني اختلالات كبيرة جدا، وبحاجة إلى قدرة تمويلية كبيرة، وهو غير قادر على تأمينها، ويجب أن نساعده للحصول عليها".وردًّا على سؤال في شأن طرحِه كمرشّح توافقي لرئاسة الجمهورية اللبنانية، أجاب أزعور قائلًا: "إسمح لي بعدم الإجابة عن هذا السؤال، نظرًا لموقعي الحالي، ونظرًا لأنّ هذا الموضوع لا أريد أن أعلّق عليه في الوقت الحالي". لكنّ خليفة عاد وسأله: "في حال طُرحت عليك الرئاسة، هل توافق"، فردّ أزعور مبتسمًا: "هذا سؤال افتراضي".