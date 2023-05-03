بخاري التقى المفتي دريان.. والاستحقاق الرئاسي بند أساس

غرد سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري عبر حسابه على "تويتر": "استقبل مفتي الجوليمهورية اللبنانية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان، في مقر دار الفتوى، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري. وكان اللقاء مناسبة استعرضا خلالها آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، بخاصة الاستحقاق الرئاسي وأهمية إنجازه، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك".

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