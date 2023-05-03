الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية... هذا ما ينتظرنا في الايام القليلة المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم اجمالا مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية لشهر أيار، وانخفاض اضافي في نسبة الرطوبة ورياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية بحيث تصل الى 60كلم/س وتحمل معها طبقات من الغبار .وجاء في النشرة الاتي :-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية ، تؤدي الى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية لشهر ايار يومي الخميس والجمعة، مع انخفاض في نسبة الرطوبة وظهور الغبار في الأجواء. ومن ثم يتأثر تدريجيا اعتبارا من يوم السبت بمنخفض جوي متمركز فوق جزيرة كريت، مصحوب بكتل هوائية باردة ورطبة مما يؤدي الى عودة درجات الحرارة للانخفاض الملموس مع بعض التقلبات والأمطار المتفرقة حتى مساء يوم الاثنين المقبل.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بين 18و 27 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل ، تنشط الرياح بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية مع انخفاض في نسبة الرطوبة ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية لشهر أيار ، وانخفاض اضافي في نسبة الرطوبة ورياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية بحيث تصل الى 60كلم/س وتحمل معها طبقات من الغبار .الجمعة: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة ( بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 5 درجات تقريبا) وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة خلال النهار، تنشط الرياح وتصل سرعتها بعد الظهر لحدود ال 65كلم/س، مع بقاء ظهور الغبار في الأجواء حيث تسوء الرؤية أحيانا، على ان يتحول مساء الى غائم بسحب متوسطة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات خلال الليل.السبت: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بحدود ال 9 درجات فتصبح دون معدلاتها الموسمية، وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا، تهطل أمطار متفرقة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية وتكون موحلة في بدايتها، ومن المتوقع ان تشتد أحيانا ليل السبت/الأحد وتتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2200 متر.-الحرارة على الساحل من 19 الى 29 درجة، فوق الجبال من 12 إلى 27 درجة، في الداخل من 12 إلى 29 درجة.-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، ناشطة أحيانا، تتراوح سرعتها بين 15و 35كم/س.-الانقشاع: جيد.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%.-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج أحيانا، حرارة سطح الماء: 20 درجة.-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق-ساعة شروق الشمس: 5,49-ساعة غروب الشمس: 19,22