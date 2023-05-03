المفتي قبلان: مصالح لبنان من مصالح فلسطين

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنه "بالضرورة التاريخية وميزان الأرض، مصالح لبنان من مصالح فلسطين، وقوة لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته من قوة فلسطين ومقاومتها، وشهداؤها شهداؤنا، ونضالها أقوى من آلة طغيان بلفور، وتضحياتها أشد تأثيراً بالتاريخ من تكريس الغرب لأسوأ كيان صهيوني بفلسطين".

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وأضاف في بيان: "والشيخ الشهيد خضر عدنان مفتاح تاريخ ومداد نصر وعنوان مركزي لخياراتنا، وجائزة الشرف قلادة بعنق الشيخ الشهيد خضر عدنان، والعهد فلسطين والعين على القدس، وإنقاذ التاريخ يبدأ وينتهي بالمقاومة، وما يرونه بعيداً نراه قريباً، والحياة تبدأ بدماء الشهداء، والسيادة تمر بجبهات المقاومة، وزوال الكيان الصهيوني ضرورة أرض وتاريخ وخيار وإصرار ودماء ومقاومة وشهداء، وتعبئة المشاعر وتقديم التضحيات رمز الخط الطويل الذي يجمع لبنان بفلسطين".