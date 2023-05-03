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لبنان

تعميم من وزير المالية… هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
03-05-2023 | 05:58
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أصدر وزير  المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل اليوم 3 أيار تعميما، أعلن فيه أن "المديرية العامة للشؤون العقارية ستنكب اعتبارا من تاريخ إصدار هذا التعميم ولمدة شهر على إنجاز المعاملات المتراكمة حتى الانتهاء منها، وهي بالتالي ستعاود استقبال المواطنين والمعاملات الجديدة كالمعتاد عند انتهاء هذه الفترة".
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وكان "لبنان 24" قد نشر هذا الخبر في وقت سابق، ولقراءة الخبر اضغط هنا:
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