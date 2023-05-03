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لبنان

نقابة أطباء الأسنان في لبنان – طرابلس توجه إنذارا للمتخلفين عن دفع الاشتراكات

Lebanon 24
03-05-2023 | 06:30
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صدر عن نقيب أطباء الأسنان في لبنان – طرابلس د. ناظم حفّار الاتي:
 
"للزملاء المنتسبين إلى النقابة تحت الأرقام التالية: 168/1986, 185/1987, 384/1995, 431/1998, 434/1998, 491/2001, 514/2002, 538/2004, 554/2008, 625/2008, 627/2008, 662/2010, 689/2010, 720/2012, 746/2013, 833/2016.
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حرصاّ من النقابة على استمرار عضويتكم واستفادتكم من كافة التقديمات، ندعوكم للمبادرة إلى تسديد الإشتراكات المتوجّبة عليكم ضمن مهلة أقصاها شهر من تاريخ هذا الإشعار تحت  طائلة اتخاذ القرارات المناسبة بحقكم وفقاً للأصول القانونية المرعية الإجراء".
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