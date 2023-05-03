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لبنان

مخزومي أجرى اتصالاً بمولوي.. و هذا ما تم تناوله

Lebanon 24
03-05-2023 | 06:29
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غرد رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على تويتر قائلا: "أجريت اتصالا هاتفيا بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي مستنكرا حادثة اغتصاب طفل في ملاعب قصقص من قبل أحد المتعاقدين مع بلدية بيروت حيث دعوت لإعادة النظر في ملفات جميع العاملين والمتعاقدين مع البلدية، لأن التوظيف السياسي طاغ على عملية التوظيف فيها".
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ودعا مخزومي أيضاً، للتدقيق في الوثائق الخاصة بالنازحين وإجراء عملية مسح للتسجيل والتعداد نظرا لعمليات التزوير التي تحصل في بعض المناطق لمستندات رسمية كوثائق ولادة تمنح لمواليد من التابعية السورية بغية تأمين على الجنسية اللبنانية لهم. 
 
بدوره، أكد الوزير مولوي أنه يتابع هذين الملفين بجدية، وسنبقى على تواصل للاطلاع على آخر التطورات.
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