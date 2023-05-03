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لبنان
حفل الكورال الدامج لأبناء مؤسسة شملان الإجتماعية ذوي الإعاقة الذهنية مع جوقة صبا الأرز
Lebanon 24
03-05-2023
|
06:34
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نظمت مؤسسة شملان الإجتماعية التابعة لمؤسسات الرعاية الإجتماعية في لبنان – دار الايتام الإسلامية – وبالتعاون مع إتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار حفلاً مميزاً لإطلاق الحدث الأول من نوعه في لبنان وهو إطلاق مبادرة شبابية لكورال دامج مع "جوقة صبا الأرز"، بحيث كان الإندماج لأبناء مؤسسة شملان من ذوي الإعاقة الذهنية بكورال الجوقة وبمرافقة الآلات الموسيقية التي يقودها الشاب صافي العريضي ومع تقديم غناء سولو لمسعفين إثنين من المؤسسة.
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حضر الحفل الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، قائمقام عاليه بدر زيدان العريضي، رئيس إتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار غازي الشعار، المفتش المالي وائل خداج،نائب المدير العام لمجمعات المناطق وإدارة ذوي الإحتياجات الخاصة في دار الأيتام الإسلامية سلوى زعتري، وعدد من البلديات والمخاتير والمؤسسات التربوية والجمعيات النسائية والروابط إضافةً إلى عدد من الفاعليات السياسية والحزبية والإجتماعية والبيئية والصحية في المنطقة، وغيرهم من الداعمين والمتعاونين مع المؤسسة.
بعد إنشاد النشيد الوطني بطريقة مميزة ربطاً بهدف الحفل من قبل الكورال، تم إفتتاح الحفل بكلمة رئيس إتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار غازي الشعار الذي أكّد دور مؤسسة شملان في المحيط كما مسؤولية المجتمع تجاهها.
وألقت مديرة مؤسسة شملان الإجتماعية هادية جابر مرعي كلمة اكدت فيها إستكمال المؤسسة مسيرتها وأعمالها الإنسانية تجاه المسعفين وتجاه المجتمع في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها.
وعرّفت عن العمل الفني الذي هو نتاج الإيمان بقضية ذوي الإحتياجات الخاصة وثقافة التطوع والخدمة المجتمعية التي عملت عليها مؤسسة شملان الإجتماعية مع مجتمعها المحلي عامة والجيل الشبابي خاصةً لتفعيل الدمج الإجتماعي لمسعفيها.
بعد ذلك كانت كلمة جوقة صبا الأرز ألقاها الشاب جاد العريضي الذي عرّف عن جوقة صبا الأرز وعن أعمالها ، كما تحدّث عن تجربتهم مع أبناء المؤسسة الذين تجاوبوا وتفاعلوا مع التدريب.
وفي الختام تم اطلاق الكورال الدامج بين جوقة صبا الأرز وأبناء المؤسسة من خلال إنشاد عدد من الأغاني الوطنية والفيروزيات وغيرها.وفي الختام جرى عرض لوحتين فولكلوريابن من تقديم أبناء مؤسسة شملان ومن تدريب فرقة Falcons Dancers وتحدثت باسمها الآنسة ديالا شمس الدين.
لبنان
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