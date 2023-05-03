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لبنان

أصوات إنفجارات تُسمع في بلدة جنوبيّة... ما القصة؟

Lebanon 24
03-05-2023 | 06:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الأصوات التي تُسمع في منطقة تول - النبطية، ناجمة عن تفجير قنابل عنقودية من قبل شركة "ماغ" المتخصصة بنزع الألغام.
 
 
 
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تول

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