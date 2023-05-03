مساهمة كندية قيمتها نحو 26 مليون دولار للأسر الأكثر حاجة في لبنان

أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعيّة أنها ترحب بالمساهمة التي قدّمتها حكومة كندا بمبلغ 35 مليون دولار كندي (25.9 مليون دولار أميركي) من أجل تقديم المساعدات النقدية للبنانيين الأكثر هشاشة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة التقنية للوزارة، في إطار البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً الذي تنفّذه وزارة الشؤون الإجتماعيّة منذ 12 عاماً بدعمٍ تقنيّ من برنامج الأغذية العالمي والمموّل عبر هبات من دولٍ مانحة.

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وقالت في بيان: "ستخصص مساهمة كندا لدعم الأسر الأكثر حاجة في لبنان والتي تمرّ بصراع يومي وسط واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم. وستتيح هذه المساهمة أيضاً لبرنامج الأغذية العالمي تقديم المساعدة التقنية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي التي أصبحت بالغة الأهمية لشرائح كبيرة من المجتمع. كما أن هذا التمويل سوف يستمر في تمكين برنامج الأغذية العالمي من توفير التدريب التقني للعاملين الاجتماعيين في الوزارة".





بدورها، قالت السفيرة الكندية في لبنان ستيفاني ماكولوم في هذا الإطار: "إن كندا ملتزمة بمساعدة الأسر اللبنانية الأكثر حاجة على التكيف مع الأزمات المستمرة، بما في ذلك تزايد انعدام الأمن الغذائي، من خلال تأمين وصولها إلى شبكة أمان اجتماعي شاملة تراعي منظور النوع الاجتماعي من خلال مساهمتنا لبرنامج الأغذية العالمي. كجزء من مساهمة كندا الإضافية ، نتوقع من السلطات الحكومية العمل مع أصحاب المصلحة المعنيين لدمج برامج شبكة الأمان الاجتماعي الحالية في البلاد ، بما في ذلك عن طريق إنشاء سجل اجتماعي موحد".





بدوره، أعرب وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار عن شكره للدول المانحة لدعم برامج الأمان الإجتماعي في لبنان، خاصة البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً ال NPTP، وهو برنامج تأسّس في وزارة الشؤون الإجتماعيّة منذ 12 عاماً ويستفيد منه حالياً حوالي 75 ألف أسرة لبنانية من الأكثر حاجة بالدولار الفريش شهرياً، ويُنَفّذ بدعمٍ تقنيّ من برنامج الأغذية العالمي" WFP.



وقال: "إن غايتنا هي وضع الأسس للوصول إلى إستراتيجية وطنية للحماية الإجتماعيّة مع ذراع تنفيذيّة ممكننة ومترابطة تطال كل شرائح المجتمع الأكثر هشاشة، وأن نعمل بشفافيّة مع شركائنا المحليين والدوليين لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف: "أما اليوم، الشكر كلّ الشكر لدولة كندا وشعبها على الهبة التي قدّمتها لدعم البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً، ونحثّ جامعة الدول العربيّة والدول الأجنبيّة على الوقوف إلى جانبنا في هذه المحنة. في جانب متّصل، نحن نبحث حالياً عن مصادر تمويل محليّة للبرنامج وسنزور قريباً كل من مصر والأردن للإستفادة من خبراتهما في هذا المجال. كما أعد اللبنانيين بإنجاز الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية قبل ١٥ حزيران وإحالتها لمجلس النواب".





وقال ممثّل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في لبنان عبدالله الوردات: "نحن ممتنون لشعب كندا وحكومتها على دعمهما المستمر للأسر التي تجد قوتها الشرائية تتقلص كل يوم مما يجعل مواجهة التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية من المستحيل. ونحن ملتزمون كما كنا دائما، خلال هذه الفترة الحرجة، بتعزيز قدرة وزارة الشؤون الاجتماعية ولبناء وإدارة شبكات الحماية الاجتماعية".





وذكرت الوزارة أن كندا تدعم "منذ سنوات عديدة عمل برنامج الأغذية العالمي في لبنان. وبهذه المساهمة الجديدة يصل إجمالي الدعم المقدّم من كندا لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان من خلال البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً إلى 33.65 مليون دولار أميركي".

من جهته، رحب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالمساهمة التي قدمتها حكومة كندا من أجل تقديم المساعدات النقدية للبنانيين الأكثر هشاشة. (الوكالة الوطنية)

