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لبنان

البخاري من عين التينة: لا نرتضي الفراغ الرئاسي المُستمر

Lebanon 24
03-05-2023 | 07:30
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التنية السفير السعودي في لبنان وليد البخاري.
وبعد اللقاء، قال البخاري: "لا نرتضي الفراغ الرئاسي المُستمر الذي يُهدِّد استقرار الشعب اللبناني ووحدته".
 
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ولفت الى ان "الموقف السعودي يُشدّد على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية قادر على تحقيق ما يتطلّع إليه الشعب اللبناني الشقيق".
 
 
 
واستقبل بري في وقت سابق من اليوم في عين التينة، وفدا من نادي النجمة الرياضي، ضم: رئيس النادي مازن الزعني وأعضاء الهيئتين الادارية والفنية واللاعبين، في حضور رئيس قطاع الرياضة في تيار "المستقبل" فيصل قلعاوي  ومسؤول مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة "أمل" الدكتور علي ياسين.
 
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وتمنى بري  لو "أن كافة القوى السياسية في لبنان تقارب القضايا والعناوين المتصلة بحياة الدولة ومؤسساتها الدستورية والعلاقات في ما بينها بروح رياضية"، مؤكدا "ان هذه الروح إذا لم تعمم في كل أركان المجتمع لا يمكن أن ننجح في أي مجال من المجالات، سواء في السياسة وغير السياسة، فغيابها سوف يؤدي الى الفشل حتى في الرياضة" .

وقال:" نحن في أمس الحاجة، أن نتصرف في أدائنا وسلوكنا كفريق وطني واحد من اجل إنجاز إستحقاقاتنا الوطنية بذلك فقط ننقذ لبنان ونحميه ونحصنه من المخاطر الوجودية".
 
وختم بري : بالوحدة لا قوة في الدنيا تستطيع النيل من لبنان أما في الأنقسام والشرذمة نشرع أبواب الوطن على مخاطر شتى".
  
وقدم الوفد للرئيس بري كأس مسابقة "كأس لبنان" الذي أحرزه النادي مؤخرا.
 
 
كما كانت الزيارة مناسبة عرض فيها الزعني الواقع الرياضي لاسيما موضوع المنشآت والملاعب وضرورة إعادة تأهيلها.
 
ولهذه الغاية أجرى رئيس المجلس إتصالا بوزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس .
 
وقال الزعني بعد اللقاء: "نشكر دولة الرئيس نبيه بري على استقباله لنادي النجمة وهو لا شك داعم لمختلف الألعاب الرياضية في لبنان وداعم لنادي النجمة وهو عبر عن مدى تشجيعه للفريق بعد ان قدم التبريكات لنا بإحراز بطولة الكأس . وان شاء لله سيقوم دولة الرئيس بدعم المنشات الرياضية في سبيل تطويرها وضمان مستقبل الرياضة في لبنان".
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