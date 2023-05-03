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لبنان

الأمن العام أطلق من عرسال عملية تسجيل النازحين الراغبين بالعودة إلى سوريا

Lebanon 24
03-05-2023 | 07:09
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إستأنف الأمن العام إعادة تفعيل العمل بمكاتبه في مركز بلدية عرسال في البقاع الشمالي، والتي كانت قد توقفت لأسباب لوجستية تتعلق بتنظيم الرحلات الطوعية للنازحين، مستعيدا نشاط مكاتبه بناء لتوجيهات المدير العام للامن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، بإطلاق عملية تسجيل الراغبين بالعودة الطوعية إلى قراهم.
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واطلق الأمن العام مهام التسجل اعتبارا من الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الاربعاء، باشراف رئيس فرع الأمن القومي في البقاع الرائد احمد الميس من أجل تنظيم رحلات طوعية توقفت منذ 6 تشرين اول من العام  الماضي.
وشهد المركز  اقبالا لافتا في يومه الأول من إستئناف عمليات تسجيل رحلاته من وادي حميد باتجاه معبر الزمراني، القلمون الغربي، اذ تم تسجيل زهاء 50 عائلة للعودة إلى قراهم في مناطق القلمون الغربي وريف القصير.
ويستمر الأمن العام بتسجل الأسماء  في مركزه  لثلاثة أيام من كل اسبوع يعلن عن تحديدها لاحقاً.
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