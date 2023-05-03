اعلنت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان، عطلة الصحافة في ذكرى شهداء الصحافة بحيث "تعطل الصحف بمناسبة ذكرى شهداء الصحافة الواقع يوم 6 أيـار 2023، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك".

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