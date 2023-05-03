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لبنان

إشكال في القبة... أطلق النار عليهما وأصابهما

Lebanon 24
03-05-2023 | 08:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال فردي بين عدد من الشبان في منطقة القبة، فقام "ع.غ" بإطلاق النار وأصاب "ب.س" في قدمه، بالإضافة إلى شخص آخر.

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