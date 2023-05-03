إشكال في القبة... أطلق النار عليهما وأصابهما

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال فردي بين عدد من الشبان في منطقة القبة، فقام "ع.غ" بإطلاق النار وأصاب "ب.س" في قدمه، بالإضافة إلى شخص آخر.





Advertisement