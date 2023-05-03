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لبنان

توقيف صرّاف معروف في بيروت... من هو؟

Lebanon 24
03-05-2023 | 08:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ فرع المعلومات أوقف الصرّاف المعروف حسن مرمر في بيروت، بالإضافة إلى حسن شمص.
 
 
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