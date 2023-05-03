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لبنان

مداهمات في أبي سمراء... توقيف 3 أشخاص بينهم فتاة

Lebanon 24
03-05-2023 | 08:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه استكمالاً للحملة التي يقوم بها مكتب مكافحة المخدرات في الشمال، داهمت قوة منازل مطلوبين في محلة الشلفة - ابي سمراء حيث تمّ توقيف 3 أشخاص بينهم فتاة وهم: "م.ر" و"س.ر" و "ا.ح".
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