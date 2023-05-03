نقابة "مستخدمي وعمال شركة طيران الشرق الاوسط": لا تجبرونا على شيء لا نود القيام به

أشارت نقابة "مستخدمي وعمال شركة طيران الشرق الأوسط و"الشركات التابعة" الى انه "لمناسبة عيد العمال، قام المجلس التنفيذي بلقاء رئيس مجلس إدارة - المديرالعام لطيران الشرق الأوسط السيد محمد الحوت، ونقل له هواجس من يمثلهم من عمال وموظفين بعد خسارتهم لمدخراتهم في المصارف وتعويضاتهم في الضمان الإجتماعي الذي تخلى عن تأمين الطبابة والإستشفاء ودفع ما يتوجب عليه للشركة، كما الدولة التي لا زالت تحتجز اموال الشركة والتي تفوق بمجملها ال 250 مليون دولار وخروج كافة المرافق من تقديم الخدمات وتحميل كل مواطنيها عبء الكهرباء والماء والمواصلات والإتصالات لكي لا نقول أن الدولة إنهارت ووضعت وزر هذا الإنهيار على أكتاف الموظفين والعمال بشكل خاص".

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وأضافت في بيان: "إلا أن ما يقلقنا أكثر أن هناك حملة مبرمجة يقوم بها بعض المنتفعين والمدفوعين يساندهم بعض الغوغائيين بالهجوم على الشركة تحت عناوين مختلفة منها موضوع مبنى الشحن متناسين أنه تم بنائه بناء على طلب وإلحاح من كافة المرجعيات في الدولة بما فيها مجلس الوزراء ليكون المتنفس الوحيد وإلا لتوقف الشحن الجوي من وإلى لبنان".

واوضح البيان أن إدارة الشركة قامت بتأمين إستمراية عمل المطار خلال الأزمة التي امتدت لسنوات وخلال فترة "الكورونا" التي يحاول بعضهم اليوم ترهيبنا ببعض الحركات الصبيانية لإستيفاء اموال غير مستحقة متناسين مطالبة أكثر من 35 شركة طيران تستخدم المطار.



وأكدت ان "الشركة لا تزال لغاية تاريخه تقوم بتشغيل المرفق الوحيد الذي لا زال يعمل رغم توقف كافة المرافق الأخرى عن العمل أو تعمل بأقل من الحد الأدنى من واجباتها تجاه الناس" .



وختم البيان :" بناء على ما تقدم نؤكد للقاصي والداني أن هذا الصرح سيبقى رمزا لإستمرار هذا الوطن ولن ترهبنا تصاريح بعض من ساعد في إنهيار الوطن الهدامة ولا رسائل البعض الآخر بالتخريب .إن تاريخنا بالحفاظ على الشركة مليء بالمواجهات ولا يظنن أحد أننا لقمة سائغة ونحذر كل من تسول له نفسه التطاول علينا بعد اليوم اننا جاهزون للمواجهة لحفظ لقمة عيش كل من يعمل في هذا المرفق . نحذركم ، لا تجبرونا على شيء لا نود القيام به ولو كانت التكلفة دمائنا".