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لبنان

مارك ضو وجه 12 سؤالاً لجمعية المصارف

Lebanon 24
03-05-2023 | 08:30
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 لفت النائب مارك ضو الى أنه "خلال اجتماع لجنة الاقتصاد اليوم التي تم دعوة "جمعية المصارف" لحضورها، توجّهنا إلى الجمعية بـ12 سؤالاً بانتظار إجاباتهم المفصّلة عليها، كما تعهّد رئيس اللجنة النائب فريد البستاني بمتابعة هذا الملف، مع اقتراحنا أن تقوم لجنة الاقتصاد بتوثيق كل الإجابات وتحضير تقرير يتعلّق بالقطاع المصرفي في لبنان".
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وقال في بيان: "إليكم الأسئلة الـ12 التي طرحناها على "جمعية المصارف":

1- ما هو موقف جمعية المصارف من التعاميم التي تشطب 85 % من ودائع المودعين؟

2- متى ستصدر جمعية المصارف اعتذار؟

3- هل يمكن إصدار تقرير بكل أصول المصارف في لبنان والخارج؟

4- هل يمكن إصدار بيان بكل الديون غير القابلة للتحصيل؟

5- هل يمكن إصدار قائمة بكل أملاك المساهمين في المصارف في لبنان والخارج مع المستفيد الاقتصادي؟

6- لماذا تستثمر المصارف في سندات دول أخرى؟

7- متى تم بيع السندات منذ العام 2015؟

8- كيف تم توزيع الأرباح منذ عام 2012 لكل مساهم؟

9- كم مصرف رفع رأس ماله منذ العام 2019؟

10 - ما هي نسبة قدرة المصارف على سداد الودائع بكل مصرف؟

11 – قائمة بعمليات بيع أصول المصارف أو ما تملكه المصارف منذ العام 2019؟

12 على ماذا الاختلاف مع حاكم مصرف لبنان؟ وبأي ملفات؟".
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