Advertisement

لبنان

الوفد الأوروبي يستمع إلى رجا سلامة غداً

Lebanon 24
03-05-2023 | 08:53
A-
A+
Doc-P-1062987-638187262684211596.jpg
Doc-P-1062987-638187262684211596.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استمعت الوفود القضائية الأوروبية اليوم إلى إفادة مدير التنظيم والتخطيط في مصرف لبنان رجا أبو عسلي، وذلك بإشراف قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا المكلّف بتنفيذ الاستنابات الأوروبية، فيما أرجئ الاستماع إلى رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي كان مقرراً اليوم إلى يوم غدٍ الخميس، بناء على طلب وكيل سلامة وموافقة القاضية الفرنسية أود بوريزي، على أن تعقد جلسة الاستماع إلى وزير المال يوسف خليل يوم الجمعة، علماً أن الأخير لم يتبلّغ موعد الجلسة وفق الأصول حتى الساعة. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2023-05-03
11:34 | 2023-05-03
11:22 | 2023-05-03
11:18 | 2023-05-03
11:02 | 2023-05-03
11:00 | 2023-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website